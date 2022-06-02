شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ والمشترى يشاهدان فى قمة التألق فجر اليوم فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر كوكبا المريخ والمشترى فى التألق معًا بالأفق الجنوب الشرقى بعد عدة أيام من اقترانهما، حيث سيرصدان صبيحة اليوم الخميس، 2 يونيو 2022 قبل شروق الشمس لبضع ساعات، وسيشاهد قربهما لـ كوكب الزهرة بلونه الأبيض شديد السطوع إلى أسفل اليسار (أو الشمال الشرقى السماوي) ونقطة زحل الخافتة والمصفرة إلى اليمين (الجنوب الغربى السماوي).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أنه بشكل عام ستزيد الحركة الأسرع للمريخ فى مدارة حول الشمس من المسافة الفاصلة شرق كوكب المشترى الأكثر سطوعًا بمقدار 17 مرة كل صباح، لكنهما سيشتركان فى نفس مجال رؤية المناظير حتى 8 يونيو الجارى وستظل مرئية حتى شروق الشمس تقريبًا.