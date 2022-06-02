شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محافظات تعلن اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” تفاصيل الاستعدادات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات التى لم يتم اعتماد النتيحة بها على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح ”الخليج 365” لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

ففى محافظة الأقصر صرح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يواصل رجال مديرية التربية والتعليم أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، وفور انتهاء عمليات التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل فور اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، لـ"الخليج 365"، أن يجرى العمل فى التصحيح وتقدير درجات امتحانات الدور الأول لنهاية العام الجاري فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التي طرأت على العام الدراسي من جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد السيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة سيتم إعلانها بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث إنه من المقرر أن تتم إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن النتيجة بعد الاعتماد، مناشداً أولياء الأمور عدم استعجال الإعلان عن النتيجة لإتاحة الفرصة كاملة أمام لجنة النظام والمراقبة لإنهاء أعمالها بمنتهى الدقة لصالح أبنائنا الطلاب.

فيما أكد علي خليفة، مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي بالمديرية، رئيس لجنة مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية، أنه خلال الامتحانات بلغ عدد لجان الإدارات كالآتى: (إدارة الأقصر 24 لجنة - إدارة البياضية 10 لجان - إدارة الطود 20 لجنة - إدارة الزينية 8 لجان - إدارة القرنة 21 لجنة - إدارة أرمنت 16 لجنة - إدارة اسنا 52 لجنة)، حيث بلغ إجمالي أعداد طلاب إدارة الأقصر 4091 يشمل منتظم ومنازل ودمج منتظم ودمج منازل، وإدارة البياضية 1155 ويشمل منازل ومنتظم ودمج، وإدارة الطود 1982 ويشمل منتظم ومنازل ودمج منتظم، وإدارة الزينية 1190 ويشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة القرنة 2450 يشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة ارمنت 2791 يشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة اسنا 7068 ويشمل منتظم ومنازل ودمج، وذلك بإجمالي 20,47 منتظم و 2076 منازل و 300 دمج، و4 دمج منازل بإجمالي عدد الطلاب 20,727.

وفى الإسكندرية أكدت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه جار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث يعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، وقد اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 بأداء امتحان مادة العلوم في اليوم السادس والأخير وفق الجداول المعلنة ، والتي بدأت في الحادي والعشرين من مايو الجاري واستمرت لستة أيام.

وقالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم إن عدد المحررين لاستمارات المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (106616) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام (382) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية، منها 110 لجان بإدارة المنتزه، و83 بإدارة شرق، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و24 لجنة بغرب، وعشر لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و33 بالعامرية، و37 بإدارة برج العرب، وذلك بمشاركة (14714) ملاحظًـا، و( 1713) مراقبًـا، و(1502) معاونًـا، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل (764).

وفى الغربية تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 96410 طالب وطالبة في جميع المواد.

وخلال المتابعة لمقار التقدير، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحرِ الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقاً لصالح جميع أبنائنا الطلاب، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الأعضاء بلجان التقدير من الموجهين والمعلمين والإداريين على الجهد المبذول في إنهاء هذا العدد الكبير من أوراق الإجابة، تمهيداً لبدء أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وصرح "وكيل الوزارة " أن لجنة النظام والمراقبة جاهزة لمباشرة أعمال الرصد والمراجعة واستخراج النتيجة فور الانتهاء من جميع أعمال التقدير، حيث تم التأكيد على إجراء المراجعات بعناية شديدة لكل ورقة من أوراق الإجابة، ومراجعة عمليات الجمع للجزيئات بما يحقق صالح جميع الطلاب، وذلك تمهيداً لاستخراج النتيجة، والتي سيتم عرضها على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية لاعتمادها وإعلانها في نهاية الاسبوع القادم، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

وفى البحيرة أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الانتهاء من عمليات تصحيح اوراق طلاب الشهادة الإعدادية، وجارى رصد الدرجات واعمال الكنترول، تمهيدا لاعتماد النتيجة من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الأيام المقبلة وإعلان النتائج كاملة بالمدارس المختلفة وعلى الموقع الخاص بالتربية والتعليم، مشيرا إلى انتظام أعمال الكنترول الخاص بالشهادة الإعدادية دون أى مشاكل تذكر والالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الخاصة إلى هذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 121487 طالبا وطالبة داخل 651 لجنة موزعة على إدارات المحافظة الثماني عشر بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع داخل اربع لجان بإدارات شبرا خيت وايتاى البارود وكفر الدوار ودمنهور واربع طلاب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور .

وفى المنوفية تابعت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أعمال تقدير درجات كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل أحد مقرات تقدير الدرجات بمدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية للبنات بإدارة شبين الكوم التعليمية رافقها خلال جولة المتابعة طارق سعد الدين مدير عام التعليم العام بالمديرية وكان في استقبالهما أحمد أبو جريدة موجه عام مادة الرياضيات بالمديرية والمشرف على أعمال تقدير مادة الرياضيات.

وتفقدت مدير المديرية حجرات تقدير الدرجات حيث أوصت بمراعاة الدقة في تقدير درجات إجابة الطلاب وفرز كراسة إجابة الطالب حتى الغلاف للإطمئنان على تمام تقدير درجات جميع الإجابات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب .

وفى الشرقية أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، استمرار اعمال تصحيح أوارق اجابات الشهادة الإعدادية، داخل كنترول الإعدادية.

وأوضح رمضان لـ "الخليج 365 "، أن الكنترول مقسم علي 3 قطاعات " الزقازيق ، بلبيس ، فاقوس " ، لسرعة ودقة أعمال التصحيح، بالإضافة الي توفير سبل الراحة للمصححين لتسهيل مهمتهم، وأشار وكيل الوزارة، انه فور انتهاء أعمال التصحيح سيجري رصد الدرجات، ويعقبها عرض النتيجة علي المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لاعتمادها وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة .

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

