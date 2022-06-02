جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا التدريس

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان دورة تدريبية لأعضاء هيئئة التدريس حول الذكاء الاصطناعى واستخدام التكنولوجيا فى التدريس ضمن الخطة التدريبية لشهر يونيو 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وكانت جامعة حلوان أكدت أن الدورات التدريبية تعد ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن خطة الدورات التدريبية خلال شهر يونيو 2022 التى تعقد أون لاين محاور حول أمن البيانات والشبكات وتصميم المناهج والذكاء الاصطناعى واستخدام التكنولوجيا فى التدريس، كما تقام دورات حضوريا بمركز دار الضيافة بالحرم الجامعى حول الاتيكيت والبرتوكول.