شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 2/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:23 م
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:49 م
موعد صلاة العشاء 8:21 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:07 ص
وقت صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:35 م
وقت صلاة العشاء 8:03 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 10: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 8:00 م