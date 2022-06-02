شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بالحرارة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الاثنين المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.