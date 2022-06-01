شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تحدد قيمة ملف التقدم للطلاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن قيمة ملف التقديم على أن تكون قيمة ملف التقديم كاملا: "طلب الالتحاق - حافظة بلاستيكية بكبسولة - دمغات" بمشروع الوحدة المنتجة للطالب بقيمة 20 جنيه بالنسبة للتعليم الأساسي.

و أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه بالنسبة للتعليم الثانوي العام وما في مستواه 21 جنيها مقسمة، موضحة أنه بالنسبة للدمغات والطوابع التي تلصق على طلب الالتحاق

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه بشأن الدمغات والطوابع التي تلصق على طلب الالتحاق (استمارة 34 %؜) عند التقدم للمدارس من مختلف المراحل التعليمية (رسمي وخاص ) تكون القيمة كالتالي :

- رياض أطفال الملحقة بالمدارس الرسمية: 1 جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيه دعم وتمويل مشروعات و 1 جنه طابع نقابة مهن تعليمية.

- رياض أطفال الملحقة بالمدارس الخاصة:

1 جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيه دعم وتمويل مشروعات و1 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- التعليم الابتدائي الرسمي: 1 جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيه دعم وتمويل مشروعات و1 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- التعليم الابتدائي الخاص: 1 جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيه دعم وتمويل مشروعات و1 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية.- التعليم الاعدادي بأنواعه:

1 جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيه دعم وتمويل مشروعات و1 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- التعليم الثانوي العام وما في مستواه:

1 جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيه دعم وتمويل مشروعات و2 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- مدارس تحسين الخط العربي: 1 جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيه دعم وتمويل مشروعات و 2 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدارس التعليم المجتمعي مدارس رسمية ويطبق عليها نفس التعليمات الموضحة عند الالتحاق بأي مرحلة من مراحل التعليم

- يرفق بملف الطالب البطاقة الصحية عند التقدم بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي ، 1 KG للتأكد من سداد طوابع التأمين الصحي بها عن السنوات السابقة على الالتحاق طبقا للجدول الموضح بكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي.