شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين وزارة الهجرة و أكاديمية البحث العلمى للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد كل من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف دعم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج وتعظيم اثر برنامج جسور التنمية ومؤتمرات مصر تستطيع، وذلك في ختام النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتي عقدت بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة" تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يومي 31 مايو و1 يونيو الجاري.

وقع البروتوكول من جانب أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، ومن جانب وزارة الهجرة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وذلك على هامش النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، الذي أقيم على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جني ثمار مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة ، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم مشاركة أبناء مصر بالخارج من العلماء والخبراء فى دعم خطط التنمية القومية، وكذا القيام بإتخاذ كافة السبل للنهوض بالقطاعات المصرية المختلفة وصولاً إلى تمكين الدولة المصرية من كافة مقومات الإكتفاء الذاتى وزيادة منافسة المنتج المصرى بالأسواق العالمية وفقـًا لأعلى معايير الجودة الدولية.

وأضافت الوزيرة أنه من هذا المنطلق قامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بإطلاق سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتى تمكنت من خلالها تأصيل مشاركة العلماء والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج فى قطاعات التنمية المتعددة بالدولة المصرية للعمل على تعزيز التعاون البناء والجهود المشتركة بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة للعمل على استغلال القدرات العلمية والعملية لهم بما يسهم في زيادة الاستفادة من ثروة مصر العلمية والفكرية من المصريين بالخارج في المشروعات التنموية وتعزز فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة فى شتى القطاعات وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر "2030".

ويهدف برنامج جسور التنمية الذي تم اطلاقه عام 2015 نحو استثمار الكفاءات العلمية والتكنولوجيا للعلماء والخبراء المصريين بالخارج لمواجة التحديات التنموية في مصر، وجذب المغتربين المصريين وربطهم بالوطن.

ويعتبر برنامج "جسور التنمية" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مبني على الخبرات المتراكمة لبرامج مختلفة، مثل برنامج توكتن "نقل المعرفة من خلال المغتربين". برنامج "جسور التنمية" بمثابة برنامج متعدد الأهداف والأغراض؛ حيث يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، فكل من المؤسسات البحثية المصرية والخبراء المصريين بالخارج يستطيع التقدم وإنشاء ائتلاف خاص بحل مشكلة راهنة ومكون من خبير مصري بالخارج وجهه مصريه او اكثر.

وقد تم تمويل 95 مشروع جسور التنمية حتى الان ليمثل بناء أكثر من 90 جسر معرفي وتكنولوجي للتواصل وبناء القدرات والشراكات المختلفة.