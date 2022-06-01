شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 عقارات متعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر "ترعة الزمر سابقا"، حيث قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، بإزاله العقارات المتعارضة بترعة الزمر، وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وجاري استكمال الأعمال.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية، واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.