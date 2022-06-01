شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون يمنع رفع أعلام فلسطين بمناطق الـ 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر إعلامية، الأربعاء، أن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على قانون منع رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات بمناطق الـ 48 بأغلبية 63 صوتا.

فوجئ الإسرائيليون، اليوم ،الأربعاء، بالعلم الفلسطيني مرفوًعا على مبنى البورصة العامة فى منطقة رمات غان إحدى المدن المركزية فيما يسمى بـ "تل أبيب الكبرى/ غوش دان".

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن العلم الفلسطيني رفع إلى جانب العلم الإسرائيلي، وكتب باللغتين العبرية والعربية "مستقبلنا أن نعيش مًعا".، مشيرا إلى أن هذه اللافتة أثار ضجة في أوساط الإسرائيليين.