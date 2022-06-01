شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن رئاسة الجمهورية هي من تواصلت معه، مؤكدا أن الرئاسة عجلت العفو عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي.

وأضاف العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإفراج عن مجموعة جديدة غدا الخميس في تمام الساعة الـ 10 صباحا.

وأوضح أن مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية اتصلت بأهالي المفرج عنهم، لإبلاغهم بقرار العفو الجمهوري.

وكشف العوضي، أن هناك انفتاحا وانفراجة تحدث في الجمهورية الجديدة، مشيداً بقرار رئاسة الجمهورية بقرارات العفو عن المسجونين على ذمة قضايا سياسية، مما يؤكد على رؤية الدولة في تقبل آراء الآخرين.