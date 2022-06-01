شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داوود: نطالب بفتح المجال العام والحريات السياسية.. والحوار الوطنى عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إنه يهتم كثيرا بالإصلاح السياسي، بإعادة فتح المجال العام في مصر، لاسيما وأن مصر في ترتيب متأخر في معايير الصحافة المصرية ومجال الحريات السياسية.

أضاف خالد داوود، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن تجربة السجن الاحتياطي التي خاضها، كان ينادي خلالها بفتح قنوات للحوار، وما يحدث حاليا أمر عظيم فيما يتعلق بالحوار الوطني، ولكن يتبقى هناك حالات بالسجون يأمل أن يتم إخراجها.

وأوضح الكاتب الصحفي خالد داوود: "نريد فتح المجال العام، وتطبيق القانون والدستور، لضمان الحقوق في النزول للانتخابات، وإطلاق حريات السجناء، وتقدمنا برؤية أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد المصرية والإنفاق والديون الخارجية".

وتابع: "الشعب يريد انفتاح ديمقراطي، وإعلام حر، ونظام جيد للانتخابات، والتجربة أثبتت أنه إذا لم يكن هناك إعلام حر داخل الدولة، فهذه فرصة لزيادة الفساد".

وأشاد خالد داوود، بالتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، قائلا: "أنا قضيت 18 شهر في السجن وعندما خرجت وجدت القاهرة عظيمة ولاسيما الطرق والكباري".