شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تكليف من القيادة السياسية للاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة وزارة الهجرة أعطى القناة الشرعية لعلماء مصر بالخارج، قائلة: "اليوم نجد خبراء مصر تستطيع يلتقون الجهات المختلفة داخل مصر لتقديم خبراتهم ورد الجميل لوطنهم".

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الجلسة الختامية فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك تكليف من القيادة السياسة من الاستفادة الفعلية من خبرات علماء وعقول المصريين بالخارج.

وتابعت: خبراء مصر بالخارج يتسابقون لتلبية نداء الوطن، ومهما حصل للمصرى فى الخارج من تكريمات يظل تكريم بلده له إحساس مختلف ووسام على صدره.

وأكدت وزيرة الهجرة: لدينا إرادة قوية لكل نصل ببلدنا لما نصبو إليه، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع شهرى لبحث نتائج توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وإزالة أى معوقات.

ويشهد فعاليات الجلسة الختامية ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وعدد من وزراء الحكومة والشخصيات العامة ، وخبراء مصر حول العالم .

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، وتناول المؤتمر عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.