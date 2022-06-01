شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين فى دراما رمضان عن السنوات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة رمضان 2022 ، مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تحليل المضمون لعدد 27 عمل درامى هذا العام وأن المساحة الزمنية لمشاهد التدخين 2.9 % من إجمالى المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017 وأن من أبرز أنواع التدخين التى ظهرت فى الدراما 2022 السجائر بنسبة 70.7%، وسيجار 13% ، والشيشة 12% ، وبايب 8.3% ،وتدخين اليكترونى 7% ،وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من نوع تدخين.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل صندوق مكافحة وعلاج الأإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى لإعلان نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2022 ،ومقارنتها بالسنوات الماضية حيث حققت الدراما هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية بحضور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعدد من الكتاب والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

وأوضح أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات انخفضت فى الأعمال الدرامية فى رمضان الماضى لـ 0.5 % من إجمالى المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017 ،وان من أبرز أنواع المخدرات التى ظهرت فى الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 68% والحشيش 26% والهيروين 9% ،والبانجو 3% وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة.

واستعرض الصندوق المعتقدات الخاطئة حول تعاطى المخدرات التى ظهرت فى دراما عام 2022 سلوك اعتيادى 71% ونسيان الهموم 20% وخفة الظل 6% ومسكن للألم 2% ومساعدة على التركيز 2% وقد يحتوى المشهد على أكثر من معتقد، كما استعرض الظواهر الإيجابية فى التناول الدرامى لقضية التدخين وتعاطى المخدرات لعام 2022 منها تفاعل صناع الدراما وظهور خطوط درامية إيجابية تتناول القضية حيث إن 18 % من الأعمال عرضت أضرار التعاطى وأثره على الفرد والمجتمع كذلك عدم ظهور أى مشاهد تدخين وتعاطى مواد مخدرة للأطفال للعام الرابع على التوالى وأيضا ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات ورسائل دعم للعلاج من مرض الإدمان بجانب استمرار انخفاض نسب التدخين والتعاطى.