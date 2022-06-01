شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار تجريبي لخدمات الإنترنت "واي فاي" بمحطة العباسية بالمترو الأخضر الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن توجه وزارة النقل ورؤيتها لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات المترو ترفيهية وتثقيفية للركاب، أطلقت شركة "آر ايه تى بى" ديف للنقل كايرو بإشراف من الهيئة القومية للأنفاق اختبارًا تجريبيًا لتشغيل خدمة الانترنت (واي فاي) في محطة العباسية بالخط الأخضر الثالث بالتعاون مع شركة اورنچ مصر للاتصالات وخدمات المحمول، وتأتي هذه الخطوة ضمن سعى الشركة في تقديم خدمات متميزة للركاب من خلال إدخال تقنيات حديثة داخل المحطات.

وتأتي هذه الخطوة التجريبية تمهيدا لتعميم تجربة توافر خدمة الإنترنت (واي فاي) مستقبلا بالتعاون مع اورنچ مصر داخل محطات مترو الخط الأخضر الثالث لتقديم خدمات متكاملة للركاب بإتاحة، سبل التواصل من خلال القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت.

تعليقًا على ذلك، قال وديع بوشيحه، الرئيس التنفيذي لشركة "آر ايه تى بى ديف" للنقل كايرو، أننا نتطلع من خلال توفير خدمة الانترنت بالتعاون مع "اورنچ مصر" داخل محطات مترو الخط الأخضر الثالث إلى تنفيذ خططنا في توفير الخدمات التكنولوجيا بالمعايير العالمية لمجموعة "آر أية تي بي" ديف" سعيًا لتحسين خدمة الركاب في المواصلات العامة، التي يتم تطبيقها داخل وسائل النقل العام في أكبر مدن العالم.

وأضاف "بوشيحة"، بناءً على خبرة تمتد لأكثر من 120 عامًا، نأمل بأن يكون توافر التكنولوجيا والتواصل لهما تأثير واضح في تحسين تجربة الركاب بالمترو، وتسعي شركة " آر ايه تى بى ديف " المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيفLRT لتقديم تجربة فريدة من نوعها لركاب مترو القاهرة لتغيير الصورة النمطية للمواصلات العامة وتحويلها إلى تجربة استثنائية وجذابة للركاب.

ومن جانبه، عبر هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الأعمال عن سعادته بإطلاق خدمات اورنچ واي فاي التجريبية في محطة مترو العباسية وهي محطة محورية على الخط الثالث وذلك في إطار استراتيجية اورنچ الطموحة في السوق المصري والتي تستهدف ترسيخ مكانتها كمزود متكامل لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا عبر حزمة من المنتجات والخدمات للأفراد والمؤسسات.

ويعد الاختبار التجريبي خطوة جديدة في مشوار اورنچ مصر التي تعمل على توفير حلول مفصله لخدمات الانترنت في مواصلات النقل العام والاماكن العامة في جميع انحاء الجمهورية.

ويرجع هذا الاختيار في المقام الأول الى النجاح الكبير للاستثمارات التي ضختها اورنچ في شبكاتها وبنيتها التحتية الذكية بالاضافة الى مكانة اورانج الرائدة في خدمات ال واي فاي في الاماكن العامة، الأمر الذي مكنها من أن تصبح شركة الاتصالات التي تقدم أسرع خدمات الانترنت في مصر وأعلاها جودة.

والجدير بالذكر أن شركة "آر إية تي بي ديف" للنقل كايرو تقدم خدماتها لخط المترو الأخضر الثالث إلكترونيًا من خلال قنوات التواصل المتوفرة مثل الموقع الإلكترونيmobilitycairo.com الذي يوفر خدمة ملء استمارات الاشتراك إلكترونيًا، وهي الخدمة التي تعد الأولى من نوعها للركاب، كما أطلقت الشركة تطبيق هاتف ( Mobility Cairo) لتسهيل متابعة الأخبار المباشرة المتعلقة بخط المترو الثالث وتوفير المعلومات للركاب، بالإضافة إلى ذلك أنشأت الشركة مركز خدمة عملاء باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتسهيل التواصل مع مستخدمين وركاب الخط المترو الأخضر الثالث.

عن "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو (RDMC)

تعد شركة "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو (RDMC) هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "اّر.ايه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم. بدأت "اّر.ايه.تى.بى" ديف كايرو للنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر 3" لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا. تهدف “ار.ايه.تى.بى" ديف كايرو للنقل تقديم خدماتها لسكان القاهرة بنفس المعايير العالمية لشركة اّر.ايه.تى.بى" التي يتم تطبيقها في شبكات النقل بعدد من المدن الكبيرة حول العالم من حيث الالتزام بالمواعيد، وخدمة العملاء، وصيانة الأصول.