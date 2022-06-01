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المنتجات الزراعية تتربع على عرش الصادرات المصرية.. غدا باليوم السابع

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " المنتجات الزراعية تتربع على عرش الصادرات المصرية.. الاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربى من أهم الأسواق التى يتم التصدير لها.. الدولة تنجح فى التخفيف من تداعيات والحرب الأوكرانية – الروسية.. تصدير 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية منذ يناير الماضى.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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