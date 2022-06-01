شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: استخدام مادة البيوريت فى معالجة مياه الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام مادة " البيوريت" وذلك بين " شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" ( مصنع 18 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة " نالكو مصر".

من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الإنتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية جنبا الي جنب مع الصناعات الدفاعية مشيرة إلي التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وايجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن توقيع عقد الاتفاق بين " شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" و"شركة نالكو مصر" ، يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات "مصر تستطيع"، وخاصة النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة".

وأكدت "مكرم" أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ساهمت خلال السنوات الماضية في تواصل عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بـ 19 وزارة وهيئة معنية " مما جعل لهم دورا في 5 مشروعات قومية تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية، وتم تنفيذ نحو (30) نتيجة على الأرض خرجت عن هذه المؤتمرات، وهذا ما يعكس أهمية مؤتمرات "مصر تستطيع" في ربط أبناءنا الخبراء بالخارج بوطنهم الأم للاستفادة من خبراتهم العميقة في المجالات المختلفة.

من جانبه أشار الوزير " مرسي" أن العمل علي استخدام مادة " البيوريت في معالجة مياه الصرف الصحى خلال الفترة المقبلة سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر، مضيفاً أن شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" ( مصنع 18 الحربى ) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا العقد مع شركة" نالكو مصر " يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات ( تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال ، مضيفاً أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة هي استخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما ثمن الوزير " مرسي" المشاركة الفعالة لوزارة الإنتاج الحربي في كافة " مؤتمرات مصر تستطيع" موجها في ذلك الشكر والتقدير للسفيرة / نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة ،مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

من جانبه أشار المهند زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي حيث تقوم هذه المادة " البيوريت" بتنقية المياه من كافة انواع الطحالب ومعالجتها، مشيرا انه تم تطبيق استخدام هذه المادة علي احد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان واثبتت التجربة نجاح كبير ما ادي إلي اعتمادها في المعالجة من " وزارة الصحة"، وأعرب " عمران" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

من جانبه أشار إلكس كاچو المدير الأقليمي لشركة ناكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي حيث تقوم هذه المادة " البيوريت" بتنقية المياه من كافة انواع الطحالب ومعالجتها، مشيرا انه تم تطبيق استخدام هذه المادة علي احد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان واثبتت التجربة نجاح كبير ما ادي إلي اعتمادها في المعالجة من " وزارة الصحة"، وأعرب " كاچو" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

وقد قام بالتوقيع على عقد الاتفاق من جانب وزارة الإنتاج الحربى الكيميائي حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ، ومن جانب شركة نالكو مصر إلكس كاچو المدير الأقليمي لشركة نالكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.