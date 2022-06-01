خالد عبدالغفار يشارك فى مؤتمر الدول الشركاء بوكالة الدواء الأفريقية بأديس أبابا

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فى أعمال الدورة العادية الأولى لمؤتمر الدول الشركاء فى وكالة الدواء الأفريقية (AMA)، والتى تعقد فى الفترة من 1 إلى 3 يونيو، بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مؤتمر الدول الشركاء فى وكالة الدواء الأفريقية (AMA) يُعد أعلى هيئة لصنع السياسة فى الوكالة، ويضم جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى التى صدقت على معاهدة AMA أو تنضم إليها، ويمثلها الوزراء المسؤولون عن الصحة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع الأول لمؤتمر الدول الشركاء فى وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) يهدف إلى التداول واتخاذ قرار بشأن الأولويات، وكذلك الخطوات التالية لتفعيل اتفاقية AMA بما يتماشى مع البنود المقترحة التى تتمثل فى قواعد وإجراءات مؤتمر الدول الشركاء، والنظر فى تقرير التقييم الخاص باستضافة المقر الرئيسى لوكالة الأدوية الأفريقية.

وتابع أن من أهداف المؤتمر، تحديد مساهمات الدول الشركاء السنوية فى ميزانية AMA ، وتعيين مجلس إدارة AMA وإقرار اللوائح التى تحدد صلاحيات الخدمة وواجباتها وشروطها.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الهدف الرئيسى من تأسيس وكالة الدواء الأفريقية يتمثل فى تعزيز قدرة الدول الأعضاء واللجان الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية عالية الجودة وآمنة وفعالة.

وأشار إلى أن أهداف تأسيس الوكالة تتضمن صياغة إطار استراتيجى قارى لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتطوير قطاع الأدوية فى إفريقيا، وذلك من خلال تدشين منصة للتواصل بين الدول الأفريقية، والعمل على بناء القدرات الأفريقية فى مجال الرقابة على المنتجات الطبية والدوائية، بالإضافة إلى تعزيز مواءمة السياسات والمعايير التنظيمية، وتقديم المشورة بشأن عملية تقديم الطلبات الخاصة بالترخيص لتسويق الأدوية، وتشجيع تكوين الشراكات لدعم الهياكل الإقليمية والهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية فى أفريقيا.