شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة والمقلدة قطرة توبراديكس، للعيون.

وقالت هيئة الدواء في منشور حمل رقم 17 لسنة 2022، إن يتم ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر "TobraDex eye drops"، استيراد الشركة المصرية السويسرية، لصالح شركة نوفارتس، للتشغيلة رقم: 21D30IA.

ووجهت هيئة الدواء بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات