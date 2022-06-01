شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى إيراد شهرى فى مايو بـ657 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت أعلى إيراد شهري في شهر مايو الماضى، بعدما عبرت 1916 سفينة بإجمالي حمولة صافية 114 مليون طن مقارنة بـ 106 ملايين طن في مايو العام الماضي، كما وصل العائد بالدولار إلى 657 مليون دولار بزيادة 23% على العام الماضي، مردفا: «الآثار الإيجابية لحرب أوكرانيا على قناة السويس أكثر من السلبية، كون إمداد الغاز والبترول القادم إلى أوروبا يأتي من الخليج عبر قناة السويس».

إن تجربة استزراع 7 ملايين زريعة جمبري شرق القناة، ليست فكرة جديدة بل اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2016.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن مشروع الاستزراع يستهدف إنتاج 350 طنا من الجمبري وسمك البوري والدنيس وبعض الأنواع الأخرى كمرحلة أولية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستستهدف إنتاج 1500 طن من الدنيس لتوجيهه إلى المحافظات الأخرى.

وتابع «إنتاج المزارع خاص بالاستهلاك المحلي فقط، واختيار أنواع الأسماك مرتبطة بالإنتاج الداخلي».

وأكد

وحول مشروع القطاع الجنوبي بقناة السويس قال رئيس هيئة القناة السويس «التطويرات والتوسعة ستسمح للسفن العملاقة بالعبور في القناة، وستحسن حركة الملاحة في بنسبة 28%»، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من التوسعة خلال يونيو العام المقبل.