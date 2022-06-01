شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير الأسئلة بامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ضبط الطلاب المسئولين عن محاولات الغش التى رصدها فريق مكافحة الغش الإلكترونى خلال امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بلغ عددها 73 محاولة غش وحيازة محمول بالمحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأدى 733 ألفا و921 طالبا/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في عدد 114 مادة امتحانية (102 مادة بالفترة أولى- 12 مادة بالفترة ثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في رابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وحرص رئيس عام الامتحان، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وقدم عمارة، واجب العزاء فى فقيد الواجب الأستاذ ملاك وجيه حنا سرحان بلجنة طور سيناء الفنية الصناعية الذى توفى أثر هبوط حاد بالدورة الدموية أمس الثلاثاء.

وتفقد الأستاذ هاشم علي جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عدد من اللجان الامتحانية وهي مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين (تعليم تجارى)، ومدرسة عبد العزيز عشماوى (تعليم صناعى)، ومدرسة العباسية الثانوية الفنية الفندقية (تعليم فندقى)، ومدرسة السلام الإعدادية بنات (تعليم تجارى).

وتابعت لجان المتابعة عدد من لجان السير بمختلف النوعيات بالمحافظات المختلفة منها ( صناعى ــ زراعى ــ تجارى ــ فندقى) بالمحافظات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.