شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: يحيى حسين عبد الهادى فى طريقه إلى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب مباشرة للجنة العفو الرئاسي وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحيي حسين عبد الهادي، مؤكدا أنه الآن فى طريقه لمنزله .

وتابع محمد عبد العزيز: "ولا تزال بشاير قرارات إفطار الأسرة المصرية مستمرة، ونطمئن الجميع أن المزيد من الأخبار المفرحة قادمة بإذن الله، فقد صدقت النوايا والبشاير مستمرة".

كان محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن من قبل عن خروج المهندس يحيي حسين عبد الهادي فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، من سجن مزرعة طره، بموجب قرار جمهوري بالعفو الرئاسي.