شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل القاهرة اليوم الساعة الخامسة والنصف مساء قادماً من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن وصول محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، مساء اليوم الاربعاء، استعداداً للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى لخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل، فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقالت المصادر، إن من المقرر وصول نجم ليفربول الإنجليزي إلى القاهرة علي متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي الرحلة رقم 923 والمقرر وصولها في تمام الساعة 5:20 مساء اليوم.

ويجرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر مسحة طبية اليوم قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2023.

وغاب محمد صلاح عن انطلاق معسكر منتخب مصر حيث كان فى راحة لمدة 24 ساعة عقب خوض المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتى تعرض للهزيمة بهدف مقابل لا شىء.