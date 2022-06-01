شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 61 ألف و700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً وطالبة، نجح منهم 42 ألفاً و173طالباً وطالبة.

وينشر الخليج 365 اسماء اوائل الشهادة الاعدادية.

روضة محمد سيد محمد (280 درجة) مدرسة الرياض ع بنات_ ناصر

_ كريم عبد العليم عبد الحميد محمد( 280 درجة) مدرسة سان مارك ع م لغات_ بني سويف

_ كريم محمد سالم أحمد ( 279.75 درجة) مدرسة الشعب ع بنين_ بني سويف

_ سيف محمد إبراهيم جلال( 279.75 درجة) مدرسة النهضة الرسمية ع م _بني سويف

_ يوسف رجب أحمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة كوم أبو خلاد ع م الجديدة - ناصر

_ عمر محمد مدحت محمد ( 279.75 درجة) مدرسة صلاح الدين فيوتشر لغات – بني سويف

_ بسملة محمد مبروك عبد العظيم ( 279.75 درجة) مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية - بني سويف

_ عبد الرحمن محمد محمد محمود ( 279.75 درجة) مدرسة سعد أبي وقاص الرسمية للغات - الفشن

_ شهد عزت محمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة الفشن ع بنات – الفشن

_ ضحى خالد توفيق سيد ( 279.75 درجة) مدرسة سيد عبد القادر ع م - ناصر



