شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الاسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.