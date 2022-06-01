شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مسح صحى مصرى يشمل 36 ألف أسرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من إعداد المسح الصحي للأسرة المصرية، وهو أول مسح صحي مصري وطني، ينشر ”الخليج 365” إنفوجراف بأهم المعلومات المتعلقة بالمسح والمؤشرات التي من المقرر الإعلان عنها وفقا لما يلى..