شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء الأثرية تنظم احتفالية الأحد بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية في حارة زويلة بحى الجمالية مساء الأحد الموافق الخامس من يونيو بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، وحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين والأباء الأساقفة والكهنة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية الإعلان عن كشف أثرى جديد هو الأهم فى القرن الواحد والعشرين يرجع تاريخه للعصر الروماني لسنة 30 قبل الميلاد.