شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليمن تشكر مصر بعد استئناف الرحلات التجارية بين القاهرة وصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سفارة اليمن بالقاهرة عن شكرها وتقديرها للجهود التى قامت بها الدولة المصرية لتيسير عملية استئناف الرحلات التجارية بين مطارى القاهرة وصنعاء؛ والتى انطلقت اليوم الأربعاء وذلك وفقاً للهدنة الأممية التي تم الإعلام عنها في الثاني من أبريل الماضي، وفى هذا الإطار انطلقت الرحلة الأولى اليوم . وفق بيان للسفارة اليمنية.

وأعرب سفير اليمن الدكتور محمد مارم عن خالص تقديره لما تقدمه جمهورية مصر العربية من تسهيلات وتعاون مستمر للاسهام في تخفيف معاناة اليمنيين.

كما أكدت السفارة أنها تثمن كافة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للوصول الى اتفاق يتم بموجبه استئناف الرحلات.

وتقدمت السفارة بجزيل الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الجهود وفي مقدمتهم الخطوط الجوية اليمنية واللجان المكلفة بالمتابعة مع الجانب المصري.

كما تؤكد السفارة أن هذه الجهود ما كان ليكتب لها النجاح لولا حرص القيادة السياسية لليمن، ممثلة بالرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على تخفيف وطأه الاوضاع الإنسانية على أبناء الشعب اليمني والتعاطي الإيجابي والبناء مع جهود ومبادرات السلام.