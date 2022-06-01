شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن عن نتائج قرعة موسم الحج لهذا العام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، الدكتور أيمن عاشور نائب للوزير لشئون الجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لسحب القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2022 للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية، وإعلان أسماء الفائزين بأداء الحج، بحضور محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمقر الوزارة.

وفور إجراء القرعة العلنية، التى شهدها ممثلو كافة قطاعات الوزارة والمعاهد التابعة لها، والعاملون بالوزارة، تم إعلان فوز (5) موظفين، وهم: من ديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها: طه سليمان طه – بالكلية التكنولوجية، إيمان عبد الحليم عبد المقصود- بالكلية التكنولوجية، بالإضافة إلى (2) موظفين احتياطيين هم: نجلاء البشتاوى السيد- المعهد الفنى الصناعى بالمحلة الكبرى، سحر عبد العزيز إبراهيم- بالكلية التكنولوجية بالمطرية، ومن المراكز والمعاهد البحثية عدد (1) موظف أساسى هو: وفاء يوسف عبدالمعبود، بالإضافة إلى (1) موظف احتياطى هو: سليم سيد سليم، إضافة إلى (2) موظفين أساسيين من الجامعات الحكومية وهما: عبد الفتاح صالح عبد الفتاح بجامعة المنيا، أحمد محمود أحمد بجامعة سوهاج، فضلاً عن (2) موظفين احتياطيين وهما: أمل محمد مجد الدين بجامعة الزقازيق، حمدى محمود إسماعيل بجامعة المنيا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص (5) تأشيرات للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات الحكومية والمراكز البحثية، موزعة على النحو التالى: ( "2" لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها، "2" للجامعات الحكومية، "1" للمراكز والمعاهد البحثية) وقد تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات الخاصة باختيار المرشحين لأداء الحج، طبقًا للقواعد والشروط والتى تشمل: ألا يتجاوز سن المتقدم السن القانونى، وألا يقل عن 45 عاماً، والأولوية لمن لم يسبق له الحج.

كما تقدم للترشيح (140) متقدمًا موزعين على النحو التالى: ("105" الجامعات، "10" المراكز البحثية والبحث العلمى، "25" ديوان عام وزارة التعليم العالى والكليات التكنولوجية والمعهد الفنى بالمحلة الكبرى.