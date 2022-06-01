شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث مع المفوض الأوروبى للجوار تعزيز الشراكة والتعاون بين مصر والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفير فارهيلي"، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة والبناء على التعاون المُثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.