شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث مع المفوض الأوروبى للجوار تعزيز الشراكة والتعاون بين مصر والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفير فارهيلي"، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.