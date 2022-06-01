شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملة لإزالة 6 مخالفات على نهر النيل بسوهاج ... صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ قطاع تطوير وحمايه النيل بوزارة الموارد المائية والرى حملة لازالة التعديات المقامة على النهر، حيث تم تنفيذ 6 قرارات بقرية السكساكة التابعة لمركز طما بسوهاج ضمن الزمام الاداري لإدارة نيل أسيوط و كانت الازالات عبارة عن 4 حالات مباني بلوك أبيض و اسمنت و أسوارعلي مسطح حوالي 486 م2 و حالة تشوينات مواد بناء علي مسطح 50 م2 و حالة إزالة فورية عبارة عن سباته علي مسطح 50 م2.

واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كافة الأجهزة المعنية بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة المعنية وأجهزة المحافظات المختلفة.

أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعةشريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف،وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى منمياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.