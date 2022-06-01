شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن محطة بشتيل الجديدة للقطارات وموعد تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل متمثلة في هيئة السكة الحديد، مشروع محطة قطارات بتشيل الجديدة بهدف خدمة جميع ركاب الصعيد، مع تخفيف الضغط والزحام على محطة مصر في رمسيس. ويستعرض الخليج 365 اهم المعلومات عن محطة بشتيل الجديدة.. 1 - مساحة المرحلة الأولى 36 فدان. 2 - تضم المحطة 12 رصيف. 3 - بها فندق 4 نجوم لخدمة رواد المحطة على الطراز الفرعوني. 4 - تضم 2 جراج للسيارات الملاكي. 5 - بها غرف سكنية ومولا تجاريا. 6 - تضم المحطة ماكينات الكترونية للدخول والخروج للركاب. 7 - تكلفة إنشاء محطة قطارات بشتيل الجديدة 350 مليون جنيه. 8- تساهم المحطة فى تخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس. 9- تخفف المحطة الضغط على القاهرة وخاصة ميدان رمسيس. 10- من المقرر تشغيل محطة بشتيل الجديدة نهاية العام الجاري 2022.