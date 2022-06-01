شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 46 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 46 طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الادمي، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو بالمرور على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

مؤكداً علي التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ، والتأكد من سلامة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وشملت مجهودات تمشيط الاسواق ضبط 17 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة غير مرخصة بالعجوزة، وتم تحرير محضر بذلك والتحفظ علي المضبوطات، بالإضافة إلى ضبط 11.5 طن دواجن ومقطعاتها وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي بثلاجة تابعه لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

ومن جانبه قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 25 محضر حيال المخالفين ، وأضاف أنه تم تحصين 38 الف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع وحمي القلاعية وذبح 11229 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي .