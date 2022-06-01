شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والفاو ينظمان دورة تدريبية عن "مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور ممتاز عبدالهادي شاهين - مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية بعنوان "مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية"، والتى تستمر على مدار يومين.

وجه "شاهين" الشكر لمنظمة "الفاو" للمجهود والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة خاصة في مواجهة اهم التحديات العالمية وهي مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في المجال البشري والبيطري مما سيساعد على خطورة هذة الظاهرة .

وطالب منظمة " الفاو" بالمزيد من هذه الدورات التدريبية وخاصه في هذا المجال لزيادة الوعي الصحى لدى المتعاملين في مجال المضادات الحيوية.

من ناحيته، أشاد منسق الفاو بالتعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة وأكد على أن المنظمة لها خطط أخرى سيتم تنفيذها في القريب العاجل لعمل دراسات مكثفة لمقاومة المضادات الحيوية فى كل بلدان العالم والخطة الموضوعة الحالية تمتد حتى عام 2030 وأن مصر شريك رئيسى فى تلك الدراسة وأنه ستتبع تلك الدورة العديد من الدورات في هذا المجال.

واستفاد من الدورة 20 متدربا من الباحثين بالمعهد ومعاملة الفرعية بالمحافظات

وفي سياق متصل، نظم المعمل الفرعي بالشرقية التابع لمعهد صحة الحيوان ندوه علمية تنورية وتثقيفية وإرشادية للمراة الريفية والمجتمع الريفي بإحدى قرى مركز الحسنية محافظة الشرقية بعنوان " اهم الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان ".

تناولت خطورة هذه الأمراض والتعامل المباشر على الصحة العامة وخاصة الأطفال وتم عرض أهم هذه الأمراض هو (مرض السعار ) وخطورته والأثار الناتجة منه وطرق الوقاية، وسوف تنفذ هذة الندوات في باقى قرى محافظة الشرقية تحت مظلة حياة كريمة .