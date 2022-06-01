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الرئيس السيسى للمفوض الأوروبى: موقفنا ثابت للوصول لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة".

 

وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأنه تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددا على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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