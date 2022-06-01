شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد أهمية إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة داخل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار، على أهمية إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.