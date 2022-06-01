شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب معهد أزهرى صفط اللبن الإعدادى يرشقون مراقبى الامتحانات بالبيض والحجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من المدرسين المراقبين بلجنة امتحانات صفط اللبن الإعدادية الأزهرية، فى الجيزة، استغاثة للمسئولين لمساعدتهم على الخروج من اللجنة بعد محاصرتهم من عدد الطلبة ورشقهم بالبيض والحجارة.

واستغاث المدرسون عبر الخليج 365، بالمسئولين، لمساعدتهم على الخروج من المعهد، بعد وقوف عدد من الطلاب على الطريق الدائرى الملاصق للمعهد، ورشق المدرسون بالطوب والبيض، مما أجبرهم على العودة مرة أخرى للمعهد للتحصن به من تعدى الطلاب عليهم.

وقام المدرسون بإبلاغ الشرطة لتأمين طريق خروجهم من المعهد.