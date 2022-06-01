شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف 2022.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بنى سويف للعام الدراسى 2021/2022، حيث اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامي.

تقدم للامتحان 61 ألف و700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً وطالبة ، نجح منهم 42ألفاً و173طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98% ، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة ، حضر منهم 534 طالباً ، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً