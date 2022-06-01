شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين بوحدات المرور الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر، لجميع المواطنين وسائقى السيارات مجموعة من الخدمات التى يتم الاستفادة منها داخل ​وحدات المرور الإلكترونية المتواجدة بالقاهرة والجيزة ومطروح والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبورسعيد، ومن تلك الخدمات :

-تجديد رخصة تسيير مركبة.

-بدل تالف / فاقد رخصه تسييرمركبة.



-بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.إصدار ملصق إلكترونى.



-بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى.



​-خدمة الفحص الفنى للمركبات.