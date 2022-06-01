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تعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين بوحدات المرور الإلكترونية

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر، لجميع المواطنين وسائقى السيارات مجموعة من الخدمات التى يتم الاستفادة منها داخل ​وحدات المرور الإلكترونية المتواجدة بالقاهرة والجيزة ومطروح والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبورسعيد، ومن تلك الخدمات :

 

-تجديد رخصة تسيير مركبة.

 

-بدل تالف / فاقد رخصه تسييرمركبة.


-بدل تالف /  فاقد رخصة قيادة.إصدار ملصق إلكترونى.


-بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى.


​-خدمة الفحص الفنى للمركبات.

 

 

وقدمت إدارات المرور، تسهيلات لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة فيروس .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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