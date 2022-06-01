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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 93%، بحضور الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4577 طالب وطالبة نجح منهم 4254 طالب وتغيب 10 طلاب.
وكانت أسماء الأوائل على مستوى المحافظة كالتالي سارة محمد زنون أحمد وسما طارق محمد محمد وريناد هشام محمد عبد الله وبسنت أحمد عبد الرحمن وشمس عماد الدين أحمد صابر وحسناء رضا إسماعيل درويش وسارة عربي أحمد محمد وشيماء رجب محمد عبد الرؤوف واسماء حمدى امين عبد الله و حبيبة محمود توفيق يونس و زياد محمد علي أحمد و حسناء مجدى محمد حسن وياسمين صابر ياسين ابراهيم و احمد محمد أحمد مصطفى وجهاد اسامه عبد الفتاح سالم .
وقدم الزملوط التهنئة هاتفيًا للأوائل وأسرهم، الذين بلغ عددهم 15 طالبا وطالبة حصل منهم 6 طلاب علي نسبة 100%. متمنيًا لهم دوام النجاح و التفوق خلال المراحل التعليمية القادمة.
اوائل الشهادة الاعدادية بالوادى الجديد
اوائل الشهادة الاعدادية بالوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعداديه
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهاده الإعدادية
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجه الشهادة الإعدادية
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجه الشهاده الإعدادية
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية