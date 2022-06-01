شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادى عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، عن خروج المهندس يحيي حسين عبد الهادي فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، من سجن مزرعة طرة بموجب قرار جمهوري بالعفو الرئاسي.

كان النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، قد أعلن من قبل أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستخرج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين.

وكشف، أن القائمة ستشمل عدد من الشباب بينهم كلا من أيمن عبد المعطي، عبد الرسول ورد، محمد رضا السيد جمعه، شريف الروبي، محمد وليد سعد، سامح سعودي".

ولفت إلى أنه سيتم خروج مجموعه أولي اليوم، ويليها قائمة آخرى الخميس القادم وهكذا علي التوالي .

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، أكد مسبقا أنه ستتوالى القوائم بعد ذلك، موجها الشكر للرئيس السيسي ولمؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية.