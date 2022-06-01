شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، واعتماد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للنتيجة للعام الدراسي 2021-2022.

من جانبه، أكد الدكتور علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022، سيكون بالاسم ورقم الجلوس، وعبر موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية.

وأدى 119 ألفًا و265 طالبًا وطالبة "عام - خاص - لغات - رياضي - دمج - منازل" بالشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية ماراثون الامتحانات أمام 632 لجنة وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنها خصصت رابطا موحدا للإعلان نتائج الشهادة الإعدادية، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها بالولوج إلى الرابط الذي أعلنته الوزارة.

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في المواقع الإلكترونية الرسمية للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات عقب اعتمادها من المحافظين وإعلانها من قبل المديريات التعليمية.