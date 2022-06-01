شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطالب القادمين من الخارج التسجيل على المنصة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركة مصر للطيران، المسافرين القادمين من الخارج، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية www.visitegypt.gov.eg والتى بدأ تفعيلها بشكل "تجريبى" بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية، وذلك لحين الانتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريين أو الأجانب.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتسيير وتسهيل إجراءات دخول الركاب القادمين إلى الأراضي المصرية وإنسيابية الحركة بالمطارات المصرية، ومنع التكدس بصالات الوصول.

وفى حالة تعذر التسجيل على المنصة سيتم السماح للركاب بالدخول، وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية كما هي، والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول علي لقاحات كورونا بشرط مرور 14 يوما علي الجرعة الثانية أو Antigen test او تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول بـ72 ساعة عليهما QR code.

كما تم التنسيق مع المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان، لمراجعة عمل الموقع والتأكد من عدم وجود أي أخطاء فنية به، كما يتم تقييم الأداء حالياً له، حيث يعمل الموقع بشكل مستقر، وجاري عمل توسعة لقدرات المنصة الإلكترونية من أجل المزيد من الاستقرار، وسرعة الأداء وتقديم الدعم الفني المستمر للمنصة.