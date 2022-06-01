شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببروكسل يبحث مع وزيرة الطاقة البلجيكية التعاون فى مجال الطاقة والتحول الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، مع وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير شترايتين سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الطاقة، والتحول الأخضر.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء - أن السفير عبد العاطي أكد، خلال اللقاء، على ضرورة متابعة نتائج لقاءات رئيس الجمهورية مع رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات البلجيكية العاملة في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل في فبراير الماضي، والتي ركزت على تعزيز التعاون مع بلجيكا في مجال الطاقة التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير الموانئ وحماية الشواطئ المصرية.

من ناحيتها..أعربت الوزيرة البلجيكية عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، وكنافذة للقارة الإفريقية.

وأشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما في ضوء استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم.

واستعرض السفير عبد العاطي الإمكانيات المصرية في مجال الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، والنظيفة، وخاصة ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، لاسيما الغاز المسال، فضلاً عن الفرص الكبيرة في مجال التحول الأخضر، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وهي الأمور التي تؤهل لمصر لأن تكون مركزاً رئيسياً لتداول وتوزيع وإنتاج الطاقة بمختلف مصادرها.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التعاون مع الجانب البلجيكي من أجل دعم مصر في رئاستها لقمة المناخ المُقبلة، وبما يساهم في نجاح هذه القمة من أجل دعم كافة الدول في مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات التكيف.