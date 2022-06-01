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للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.. اعرف خطوات التسجيل

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" فى التقرير التالى، خطوات التقدم والتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة:

 

 

 

ـ بدأ التسجيل إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بداية من اليوم وحتى 30 يونيو.

 

ـ يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

 

ـ يتم إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد.

 

ـ يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونيا.

 

ـ يجب على يتكرر الرقم القومى، ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله خلال فترة التسجيل.

 

ـ متاح لولى الأمر التقدم على 4 مدارس كرغبات.

 

ـ الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات.

 

ـ  يتم القبول بالأكبر سنا وفقا للأماكن المتاحة فى المدارس.

 

ـ يتم القبول من وصل سن 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2022.

 

ـ اطبع استمارة التقدم واحتفظ بها حتى إعلان النتيجة.

 

ـ متابعة ظهور نتيجة التقدم لرياض الأطفال على نفس الموقع الذى تم التسجيل عليه.

 

ـ بعد ظهور النتيجة توجه إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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