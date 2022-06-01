شكرا لقرائتكم خبر عن للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.. اعرف خطوات التسجيل والان مع تفاصيل الخبر
ـ بدأ التسجيل إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بداية من اليوم وحتى 30 يونيو.
ـ يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.
ـ يتم إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد.
ـ يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونيا.
ـ يجب على يتكرر الرقم القومى، ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله خلال فترة التسجيل.
ـ متاح لولى الأمر التقدم على 4 مدارس كرغبات.
ـ الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات.
ـ يتم القبول بالأكبر سنا وفقا للأماكن المتاحة فى المدارس.
ـ يتم القبول من وصل سن 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2022.
ـ اطبع استمارة التقدم واحتفظ بها حتى إعلان النتيجة.
ـ متابعة ظهور نتيجة التقدم لرياض الأطفال على نفس الموقع الذى تم التسجيل عليه.
ـ بعد ظهور النتيجة توجه إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل.