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طلاب معهد أزهرى صفط اللبن الإعدادية يرشقون مراقبى الامتحانات بالبيض والحجارة

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القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من المدرسين المراقبين بلجنة امتحانات صفط اللبن الإعدادية الأزهرية، فى الجيزة، استغاثة للمسئولين لمساعدتهم على الخروج من اللجنة بعد محاصرتهم من عدد الطلبة ورشقهم بالبيض والحجارة.

 

واستغاث المدرسون عبر الخليج 365، بالمسئولين، لمساعدتهم على الخروج من المعهد، بعد وقوف عدد من الطلاب على الطريق الدائرى الملاصق للمعهد، ورشق المدرسون بالطوب والبيض، مما أجبرهم على العودة مرة أخرى للمعهد للتحصن به من تعدى الطلاب عليهم.

 

وقام المدرسون بإبلاغ الشرطة لتأمين طريق خروجهم من المعهد.

 

 

احدى المدرسات داخل المعهد
احدى المدرسات داخل المعهد

معهد صفط اللبن الازهرى
معهد صفط اللبن الازهرى

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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