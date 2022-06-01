شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن رابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، حيث أكدت الوزارة أنه يمكن الآن لأولياء أمور الأطفال الراغبين فى تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 م لجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن أيضا لأولياء أمور الاطفال الراغبين فى تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2022-2023 م من خلال هذا الموقع للمحافظات التالية: بورسعيد - دمياط - الدقهلية – الغربية - البحيرة -الاسماعيلية - الفيوم - المنيا- اسيوط - سوهاج – قنا -البحر الاحمر- الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء – الاقصر )،

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرابط التالى للتقدم https://kg.emis.gov.eg/

وتابعت الوزارة أنه بالنسبة لباقى المحافظات :

( بورسعيد - دمياط - الدقهلية – الغربية - البحيرة -الاسماعيلية - الفيوم - المنيا- اسيوط - سوهاج – قنا -البحر الاحمر- الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء – الاقصر ) من خلال الموقع الرسمى للمديرية ويمكنك الوصول لها من خلال روابط المديريات.