تحويلات جديدة فى مدينة نصر لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات جديدة فى مدينة نصر لإنشاء المونوريل، ونلخص تلك الأعمال فى الإنفوجراف التالى:

غلق كلى لشارع أحمد الزمر بالوصلة من شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا حتى شارع الشيخ كامل خضر

المدة المحددة لتلك الأعمال تستغرق 10 أيام

تحويل حركة المرور يميناً اتجاه شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ثم يساراً شارع جمال سليم ثم يساراً شارع الشيخ كامل خضر تجاه شارع أحمد الزمر مرة أخرى

الأعمال ستكون ليلا اعتبارا من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ولمدة (10 ليال)

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة