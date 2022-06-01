شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: علاج وفحص 3500 رأس ماشية مجانا فى قرى حياة كريمة بقنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية عن ختام القافلة البيطرية التي انطلقت السبت الماضي في محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بقنا وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهدا الصحة الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية .

أضاف انه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار 416 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع ل 825 وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية ل 1090 حالة وتم عمل 35 عمليات جراحية كما تم تحصين 1136 حاله بالتحصينات غير السيادية باجمالي 3502 رأس ماشية.