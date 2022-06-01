شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، انطلاق امتحانات نهاية العام الجامعى 2021 / 2022، لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات)، والتى تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى الاثنين 27 يونيو 2022

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

كما حث على ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) .

وأشارت " مظلوم " إلى أن الامتحانات تعقد على فترتين من 9 : 11 صباحا ومن 12 : 2 ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات ، ويتم اختبار عدد (271 )طالب تمهيدي ماجستير، و عدد ( 39 ) طالب تمهيدي دكتوراه وعدد ( 158 ) دبلومات.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من 1 حتى 14 يونيو لأقسام علم النفس والاجتماع نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى قسم اللغة الفرنسية، اما الجزء الثاني فيبدا من 14 حتى 27 يونيو ويختص بامتحانات أقسام : اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية، اللغة الانجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات ( ولأول عام يتم فتح باب الدراسات العليا به بنظام الساعات المعتمدة .

كما تم إعلان المحظورات التي تعرض الطالب للعقوبات القانونية مثل حظر دخول اللجان بالهاتف المحمول ، مع التنبيه على أنه لا يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 30 دقيقة من بدء اللجنة .