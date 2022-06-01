شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توقع عقد تأجير العبارة الرياض للإبحار بين جيزان وفرسان السعوديتين والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة النقل أن هذا العقد هو الأول الذي يتم توقيعها في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وأن هذا يتواكب مع ان وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها تتبع أسلوب جديد في الإدارة وخاصة مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تتضمن ملامحها ليس فقط الانشاءات والبنية التحتية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة والتي تعتبر ركن أساسي بها واحدي مظاهرها الهامه ولكنها تشمل أيضا الفكر الجديد الذي يتجسد اهم مبادئه في تحقيق المصلحة العليا بأفكار متطورة وجديدة تواكب احدث النظم العالمية
وأضافت ان هذا التوقيع هو احد خطوات بداية عودة الاسطول التجاري المصري إلى سابق عهده تمهيدا إلى عودته الى الريادة في المنطقة لافتا الى هذا التوقيع يأتي ايضا في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والعربي والمحلي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل البحري
ولفتت الوزارة إلى ان القيادة السياسية وجهت بالارتقاء بالأسطول التجاري المصري وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي و ان الفكر الجديد يأتي من الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة افضل استغلال بالتزامن مع بناء اسطول تجاري مصري من خلال تملك وشراء سفن وعبارات تجارية جديدة لصالح شركات القاهرة للعبارات والوطنية للملاحة والجسر العربي للملاحة البحرية، وانه من خلال هذا الفكر الجديد تقوم شركة القاهرة للعبارات بتأجير العبارة الرياض للمحافظة على الكفاءة الفنية لها والحصول على دخل للشركة يساهم في تنفيذ خطتها لتطوير وشراء وحدات جديدة كما يساهم في الاقتصاد القومي مشيرة الى ان هذا الاتفاق هو بداية لاتفاقيات وخطوات اخري لتدعيم الاسطول التجاري المصري
كما طالبت الوزارة رئيس وقيادات شركة القاهرة للعبارات بالتنفيذ العاجل لخطة تطوير الشركة واسطولها والدفع بالقيادات الشابة لخلق جيل جديد من الفنيين المتخصصين بما يتواكب مع ما يتم تنفيذة من تطوير في هذا القطاع الهام .
ومن جانيه، أشاد مايكل ماكورت المدير التنفيذي لشركة Macna السعودية بالتعاون مع وزارة النقل المصري في مجال النقل البحري وبما شاهده من مشروعات عملاقة جاري تنفيذها في مصر وفي كل المجالات ومنها مشروع العاصمة الإدارية واصفا كل المشروعات بانها مبهره
جدير بالذكر ـن شركة القاهرة العبارات المملوكة لوزارة النقل تمتلك عبارتان وهما الرياض والقاهرة وحيث يتم تشغيل الثانية على الخط الملاحي الغردقة /ضبا وأن العبارة الرياض يمكنها نقل 1168 راكبا و150 سيارة و15 أتوبيس.