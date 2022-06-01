شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توقع عقد تأجير العبارة الرياض للإبحار بين جيزان وفرسان السعوديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة النقل توقيع عقد تأجير العبارة الرياض التابعة لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري إحدى شركات وزارة النقل لشركة MACNA بالمملكة العربية السعودية وذلك للعمل في الابحار الساحلي بين جيزان وفرسان السعوديتين وذلك في اطار تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وتعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاربا بين البلدين الشقيقين وحيث قام بتوقيع العقد كل من من اللواء بحري محمد طلعت رئيس شركة القاهرة للعبارات ومايكل ماكورت المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة MACNA السعودية

وأكدت وزارة النقل أن هذا العقد هو الأول الذي يتم توقيعها في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وأن هذا يتواكب مع ان وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها تتبع أسلوب جديد في الإدارة وخاصة مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تتضمن ملامحها ليس فقط الانشاءات والبنية التحتية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة والتي تعتبر ركن أساسي بها واحدي مظاهرها الهامه ولكنها تشمل أيضا الفكر الجديد الذي يتجسد اهم مبادئه في تحقيق المصلحة العليا بأفكار متطورة وجديدة تواكب احدث النظم العالمية

وأضافت ان هذا التوقيع هو احد خطوات بداية عودة الاسطول التجاري المصري إلى سابق عهده تمهيدا إلى عودته الى الريادة في المنطقة لافتا الى هذا التوقيع يأتي ايضا في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والعربي والمحلي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل البحري

ولفتت الوزارة إلى ان القيادة السياسية وجهت بالارتقاء بالأسطول التجاري المصري وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي و ان الفكر الجديد يأتي من الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة افضل استغلال بالتزامن مع بناء اسطول تجاري مصري من خلال تملك وشراء سفن وعبارات تجارية جديدة لصالح شركات القاهرة للعبارات والوطنية للملاحة والجسر العربي للملاحة البحرية، وانه من خلال هذا الفكر الجديد تقوم شركة القاهرة للعبارات بتأجير العبارة الرياض للمحافظة على الكفاءة الفنية لها والحصول على دخل للشركة يساهم في تنفيذ خطتها لتطوير وشراء وحدات جديدة كما يساهم في الاقتصاد القومي مشيرة الى ان هذا الاتفاق هو بداية لاتفاقيات وخطوات اخري لتدعيم الاسطول التجاري المصري

كما طالبت الوزارة رئيس وقيادات شركة القاهرة للعبارات بالتنفيذ العاجل لخطة تطوير الشركة واسطولها والدفع بالقيادات الشابة لخلق جيل جديد من الفنيين المتخصصين بما يتواكب مع ما يتم تنفيذة من تطوير في هذا القطاع الهام .

ومن جانيه، أشاد مايكل ماكورت المدير التنفيذي لشركة Macna السعودية بالتعاون مع وزارة النقل المصري في مجال النقل البحري وبما شاهده من مشروعات عملاقة جاري تنفيذها في مصر وفي كل المجالات ومنها مشروع العاصمة الإدارية واصفا كل المشروعات بانها مبهره

جدير بالذكر ـن شركة القاهرة العبارات المملوكة لوزارة النقل تمتلك عبارتان وهما الرياض والقاهرة وحيث يتم تشغيل الثانية على الخط الملاحي الغردقة /ضبا وأن العبارة الرياض يمكنها نقل 1168 راكبا و150 سيارة و15 أتوبيس.